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Otobüs durağına dalan sürücü için istenen ceza belli oldu

Beşiktaş'ta, 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan şoför Necdet Karakuş için, savcılık 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.