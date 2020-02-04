Otobüs durağına dalan sürücü için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 3 Kasım'da meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı.
Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Karakuş, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
210 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, "1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri yayınlandı