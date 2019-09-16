Otobüs durağında bekleyen kadının telefonunu çaldı

Zeytinli Bahçe Caddesi üzerinde durakta minibüs bekleyen Ö.P., bir yankesicinin hedefine girdi...

Yankesici, minibüs bekleyen Ö.P.'nin cebinden cep telefonunu aniden çaldı.

TÜM KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, yankesiciyi yakalamak için çalışma başlattı ve bölgedeki tüm kamera kayıtları incelendi.

Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı VİDEO



6 AY SONRA YAKALANDI

Yapılan incelemeler sonucunda şahsın E.A. olduğu belirlendi ve daha önce de benzer suçlardan suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyonlar yapan ekipler, E.A.’yı 6 ay sonra yakaladı.

"YANKESİCİLİK YAPTIM DOĞRU"

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kafasını hiç kaldırmayan şahıs, gazetecilerin "Yankesicilik, hırsızlık gibi 9 farklı suça karışmışsınız doğru mu" sorusuna da "Doğru" cevabını verdi.