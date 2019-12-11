Otobüs durmadığı için şoförü yumrukladı

Bir süre önce ilişkilerine son veren çift, Defne Samyeli'nin evlilik şartı koymasıyla yeniden bir araya geldi.

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Hatalı basılan 50 TL'yi 50 bin TL'ye satacak

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, hatalı basımdan dolayı sağ üst köşesindeki 50 sayısının 0 rakamının tamamı, 5 rakamının da bir kısmı olmayan 50 lirayı 50 bin liraya satıyor.