Otobüs durmadığı için şoförü yumrukladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli otobüs şoförü Sercan Yokuş, seyir halindeyken yanına Yasin D. isimli yolcu geldi.
OTOBÜS SEYİR HALİNDEYKEN YUMRUK ATTI
Otobüsün 'dur' düğmesine bastığını ancak istediği durakta durmadığını öne süren Yasin D. ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışman sırasında Yasin D., hareket halindeki otobüste şoför Sercan Yokuş'a yumruk atmaya başladı.
Malatya'da otobüs şoförüne yumruklu saldırı ViDEO
GÖZALTINA ALINDI
Saldırıya uğradığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, yol ortasında otobüsü durdurarak yolcuyu aşağı indirdi. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polis, bu sabah saatlerinde Yasin D.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.