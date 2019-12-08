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Otobüs, hatalı dönüş yapan tıra çarptı: 2 ölü 35 yaralı

Düzce'de TEM Otoyolu'nda yasak olmasına rağmen refüjde bulunan boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan tıra, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı.

DHA | 08.12.2019 - 04:23..
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TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde, Ankara istikametine gitmekte olan Erdal Tanrıverdi idaresindeki 34 JS 1415 plakalı kargo taşıyan TIR orta refüjde bulunan boşluktan İstanbul istikametine dönmeye çalıştı.

Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı -1

YOLCU OTOBÜSÜ HATALI DÖNÜŞ YAPAN TIRA ÇARPTI

Ankara istikametine gitmekte olan Kenan Çetinkaya idaresindeki 34 SH 441 plakalı yolcu otobüsü otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesinin arka kapağı otobüsün önüne girdi.

Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı -2

SÜRÜCÜ VE MUAVİN, HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüs sürücüsü Kenan Çetinkaya ile muavin Ali Atalay otobüsün ön tarafında sıkışarak olay yerinde hayatlarını kaybetti. Şoför ve muavinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otobüste bulunan 40 yolcudan 35’i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı -3

CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞTILAR

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, yola dağılan kargo paketlerinin toplanması için çalışma yapıldı. Polis ekipleri, cep telefonu ile görüntü almaya çalışan vatandaşları uzaklaştırmak için uğraş verdi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı -4

Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı -5

Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı -6

Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı -7

Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı -8

Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı -9

Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR’a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı -10

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