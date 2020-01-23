Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Amerika'da yapılan 20 yıllık bir çalışma, erkeklerin çoğunun ilk çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra kilo aldığını ortaya koyuyor.

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Azra Akın, cezaevindeki çocuklarla ilgili konuştu

Bir günlüğüne de olsa gökyüzünü gören çocuklarla ilgili birçok kesimden takdir gören dünya güzeli, "Çocukların yeri cezaevi değil" dedi.