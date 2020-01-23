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Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Pendik’te süratle ilerleyen minibüs, kontrolden çıktı. Minibüs, yolda ilerleyen içi yolcu dolu İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpışırken, faciadan dönüldü.

İHA | 23.01.2020 - 09:58..
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İstanbul Pendik'te hızla ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun karşısından gelen İETT otobüsüne çarptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, minibüs sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, kaza yapan sürücülerin yardımına koştu. Yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Pendik’te otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı ViDEO

"OTOBÜSÜN İÇİ DOLUYDU"

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Bir minibüs tipi araç ile otobüs kaza yaptı. Otobüsün içi doluydu. Milleti boşalttılar otobüsten dışarı. Minibüs sürücüsü yaralanmıştı.” dedi.

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

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