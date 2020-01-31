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Otobüs kara saplandı, 48 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da yoldan çıkarak şarampolde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 31.01.2020 - 16:06..
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Aksaray - Adana yolunda, Niğde sınırları içerisinde, 33 HD 638 plakalı otobüs, sürücünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek kara saplandı.

48 YOLCU MAHSUR KALDI

Devrilmekten son anda kurtulan otobüste 45’i yolcu 48 kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Otobüs şoförü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Otobüs kara saplandı, 48 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

YOLCULARI, AFAD EKİPLERİ KURTARDI

Niğde Acil Çağrı Merkezi yolların kapalı olması nedeniyle olay yerine ulaşamazken, durum Aksaray Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bunun üzerine Aksaray Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek kısa sürede olay yerine ulaştı.

AFAD ekipleri çalışmalar sonucunda, otobüste mahsur kalan 48 kişiyi çıkartarak kurtardı. Yolcular yakınlarda bulunan tesislere gönderildi.

Otobüs kara saplandı, 48 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Otobüs kara saplandı, 48 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Otobüs kara saplandı, 48 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Otobüs kara saplandı, 48 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Otobüs kara saplandı, 48 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

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