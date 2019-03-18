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Otobüs şoförü fenalaşınca gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de sürücüsünün fenalık geçirdiği halk otobüsü, bir gecekonduya çarptı.

İHA | 18.03.2019 - 15:20..
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Kaza Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanbeyli-Cevizli seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı halk otobüsünün sürücü İsmail Ayırkan, duraktan yolcuları aldı. Seyir halindeyken fenalaşan sürücü, otobüsün kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bir gecekonduya çarparak durabildi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazada otobüste bulunan iki yolcu, kazayı yara almadan atlattı. Otobüsün girdiği gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasının ardından, otobüs yoldan kaldırıldı.

ŞOFÖR EPİLEPSİ HASTASI ÇIKTI

Görgü tanığı Mehmet Ali Aktaş, “Otobüs seyir halindeyken sürücü fenalaşmış, epilepsi hastasıymış. Kalabalık bir yerde ya da trafikte olsaydı bunun vebalini kim ödeyecekti. Yolcular da varmış ama yaralanan olmadı." diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise “Pencereden gördüm kazayı, bir yolcu araçtan atladı onu gördüm. Fenalaşmış gecekonduya girmiş.“ diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Otobüs şoförü fenalaşınca gecekonduya çarptı

 

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