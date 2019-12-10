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İstanbul'da otobüs şoförü, genç kıza hakaretler yağdırdı

Yolcular arasında bulunan bir genç kızı tehdit eden ve diğer yolcularla da tartışan şoför, ekipler tarafından karakola götürüldü.

DHA | 10.12.2019 - 10:41..
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İstanbul'da Avcılar-Hadımköy arasında yolcu taşıyan Özel Halk Otobüsü şoförü ile yolcuların tartışması karakolda bitti.

YOLCULARA HAKARET ETTİ

Otobüsün şoförü M.G., arka tarafa doğru ilerlemeyen yolculara kızarak, onlarla tartıştı. Şoför, yolcular arasında bulunan ve uyarılarına rağmen kendisini duymayan üniversite 4.sınıf öğrencisi D.E.'ye hakaret etti.

D.E. de kulaklıkla müzik dinlediği için kendisini duymadığını söyleyerek, şoföre tepki gösterdi. Diğer yolcular da genç kıza hakaret ettiği gerekçesiyle şoföre tepki gösterdi. Şoför, bunun üzerine Esenyurt Beko durağında otobüsü durdurarak yolculara dışarı çıkmalarını istedi.

İstanbul'da otobüs şoförü, genç kıza hakaretler yağdırdı

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Bazı yolcular inerken, D.E. inmeyerek ağabeyine haber verdi. Genç kızın ağabeyi olay yerine gelerek, bazı yolcularla birlikte polise şoförden şikayetçi olduklarını bildirdi.

Bunun üzerine şoför M.G., otobüs ile polis merkezine götürüldü. Yolcular, şoför M.G.'nin bir yolcuya tokat atarken, genç kızı tehdit ettiğini de belirtti.

İstanbul'da otobüs şoförü, genç kıza hakaretler yağdırdı

GENÇ KIZI TEHDİT ETTİ

D. E.'nin ağabeyi ise olayı şöyle anlattı: "Otobüs tıklım tıklımdı. Şoför 'Niye ilerlemiyorsun?' demiş. O da biraz ilerlemeye çalışmış sonra şoför 'Sen niye biraz ilerlemiyorsun hala' deyince bir tartışma çıkmış. Şoför 'İn arabamdan' demiş. Kadın 'Niye beni indiriyorsun' demiş, diğer yolcular da araya girmiş. Şoför hepsine kızmış ' Ben gitmiyorum' deyip bırakmış. Küfürler etmiş. Bir süre sonra tutup indirmeye kalkışmış. Bir kısmını indirmiş. Bir kısmı ise  'Senden şikayetçi olacağız demiş, polisi aramış. Bazıları işleri olunca gitmiş 3 kişi kalmış. 3 kişi şikayetçi oldu. Erkek yolcuya tokat atmış, Kız kardeşime de 'Sen inmezsen, seni tek başına Hadımköy'e götürüp bilmem ne yaparım' demiş. Üzerine yürümüş küfürler etmiş."

İstanbul'da otobüs şoförü, genç kıza hakaretler yağdırdı


İstanbul'da otobüs şoförü, genç kıza hakaretler yağdırdı

İstanbul'da otobüs şoförü, genç kıza hakaretler yağdırdı


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