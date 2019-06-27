İstanbul Ümraniye'de, bir yolcu otobüsünde yolcular arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

KÜFÜR DUYUNCA OTOBÜSTEN İNDİ

Taraflar otobüsün durduğu durakta inip burada kavga etmeye başladı. İddiaya göre o sırada kendisine küfür edilen otobüs şoförü de kavgaya dahil oldu.

KENDİSİNİ TUTMAYA ÇALIŞAN GENCE TOKATI BASTI

Otobüs şoförü, kavga esnasında bir kişinin kendisini tutmaya çalışmasına sinirlenerek şahsa tokat attı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada tarafları, çevredeki esnaf ile vatandaşlar ayırdı.

Otobüs şoförü ile yolcular tekme tokat birbirine girdi VİDEO

ŞAHİTLERDEN BİRİ ANLATTI

Kavganın sona ermesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, otobüs şoförü de direksiyon başına geçti. Kavgaya tanık olan Seyit Demir, “Olay saat 9 buçuk sularında yaşandı. O an biz çalışıyorduk. Biz pideciyiz. 13 numaralı Ataşehir otobüsünde. Arkadaşlar daha önce otobüsün içerisinde tartışma çıkmış, tartışma durakta devam etti. Tartışma sözlü atışmaya dönüştü daha sonra tartışma büyüyerek meydanda, yolda kavga başladı. 10-15 dakika sürdü. Sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz burada esnafız, çalışıyoruz. Otobüs şoförü de kavgaya daha sonra karıştı. Aşağıda tartışmalar yaşandı. Kargaşa oldu. Polis gelmedi, olay kapandı.” ifadelerinde bulundu.