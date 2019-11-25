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Otobüs şoförünün kavgayı ayırmayanlara öfkesi

Otobüs içerisindeki yolcuların kavga etmesi üzerine şoför, otobüsü durdurup sinir krizi geçirdi.

İHA | 25.11.2019 - 10:13..
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Fatih Fevzi Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT Özel halk otobüsü, içerisinde bulunan yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

KAVGA AYRILMAYINCA OTOBÜSÜ DURDURDU

Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların kavgayı ayırmaması üzerine otobüs şoförü durağa gelerek otobüsü durdurdu. Kavga eden kişileri otobüsten indiren şoför daha sonra kavgayı ayırmayan diğer yolculara sinirlendi.

Fatih’te şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı otobüsü durdurdu -VİDEO

ŞOFÖRÜ VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Otobüs içerisinde meydana gelen kavgayı ayırmayan diğer yolculara kızan otobüs şoförünü, durakta bekleyen diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Otobüs şoförünün sinir krizi geçirdiği o anlar durakta bekleyen bir vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolculara kızan şoförü, vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

Otobüs şoförünün kavgayı ayırmayanlara öfkesi

Otobüs şoförünün kavgayı ayırmayanlara öfkesi

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