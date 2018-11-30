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Otobüs şoförü bisikleti metrelerce sürükledi

Çanakkale'de halk otobüs şoförü, tartıştığı vatandaşın kendisine küfür ettiğini öne sürerek bisikletini otobüsün altına alıp saatlerce sürükledi.

DHA | 30.11.2018 - 14:43..
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Dün akşam saat 20.00 sıralarında, bisiklet sürücüsü ile halk otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli yaşanan tartışmada bisiklet sürücüsünün kendisine küfür ettiğini öne süren şoför, beklenmedik bir şekilde intikam aldı. Bisikleti otobüs tekerinin altına alıp metrelerce sürükleyen şöförün, yaptıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otobüs şoförü bisikleti metrelerce sürükledi

"BU TARZ DURUMLARIN HER ZAMAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yaşanılan bu olayın kabul edilemez olduğu belirtilen Çanakkale Bisiklet Platformu, olaydan sonra bir açıklama yaparak, "Çanakkale’de bisiklet kültürünün yerleşmesini, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak trafikte gün geçtikçe yaşadığımız problemler hem hayatlarımızı tehlikeye atıyor, hem bisiklet kullanıcılarını tedirgin ediyor. Dün 20:00 sularında Çanakkale Belediyesi'ne ait otobüs şoförünün bir bisikletliyi levye ile koşturması devamında bisikletinin üstünden otobüs ile geçmesi kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförü bisikleti metrelerce sürükledi

OTOBÜS ŞÖFÖRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şoför hakkında gerekli işlemlere başlandığı belirtilerek, "Çanakkale Bisiklet Platformu ve gönüllüleri olarak konuyu öğrendiğimiz andan itibaren gerekli tepki ve şikayetleri gerekli ve ilgili mercilere bildirerek konunun takipçisi olduk. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden gelen açıklama doğrultusunda; şoför hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı, kişinin artık toplu taşımada şoförlük yapamayacağı, bisikletli arkadaşımızın zararını tanzim etme ve özür dilemek adına kendisiyle iletişime geçmeye çalışmaktadırlar." açıklamasında bulunuldu.

Otobüs şoförü bisikleti metrelerce sürükledi

Bu tarz durumların her zaman takipçisi olunacağı belirtilerek, "Geri bildirim konusunda bizlere hızlı sonuç sağlayan ulaşım hizmetleri müdürlüğüne teşekkür ederiz. Bu tarz durumların her zaman takipçisi olacağımızı, gerekli şikayet ve tepkileri koyacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.

Otobüsle bisikleti ezen ve metrelerce sürükleyen şoför, Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce olaydan sonra başlatılan idari soruşturma kapsamında görevinden alındı.

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