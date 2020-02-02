Otobüs şoförünün hayatını trafik polisi kurtardı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Cenk Kolcu, kullandığı 06 BRU 042 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aynı istikamette ilerleyen Mustafa Dün’ün kontrolündeki Tokat Belediyesi'ne ait voleybolcuları taşıyan otobüsün önünü kesti.

SİLAHLI SALDIRIYI TRAFİK POLİSİ SON ANDA ENGELLEDİ

Otomobilden inen yolcu Muharrem Kolcu, kendilerine çarptığını iddia ettiği otobüsün şoförüne silahını doğrultarak ateş etmeye çalıştı.

O sırada olay yerinde bulunan ve durumu fark eden trafik polisi, Muharrem Kolcu silahını doldururken son anda müdahale ederek şüphelinin ateş etmesini engelleyerek büyük bir facianın önüne geçti.





ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen diğer trafik polisleri, Muharrem Kolcu ile Cenk Kolcu’yu etkisiz hale getirirken, uzun namlulu silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.





2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muharrem Kolcu’nun silahını ele geçiren polisler, ikinci bir silahın olduğu iddiasına yönelik 06 BRU 042 plakalı otomobilde arama yaptı.

İkinci silahı bulamayan polis ekipleri, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında şüphelileri gözaltına alarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.



