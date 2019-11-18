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Otobüs sürücüsünün ihmali yaşlı kadını canından etti

Rusya'da bir otobüs sürücüsü, otobüsün el frenini çekmeyi unuttu. O sırada torunuyla otobüsten indikten sonra önünden geçen yaşlı bir kadın, otobüsün altında kaldı.

DHA | 18.11.2019 - 13:01..
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Akademika Pavlova Caddesi'nde son durağa gelen otobüsün sürücüsü, tüm yolcuların otobüsten inmesiyle birlikte yerinden kalktı, ancak el frenini çekmeyi unuttu.

Otobüsün öne doğru hareket etmesiyle birlikte, o sırada otobüsün önünden torunuyla birlikte geçmekte olan yaşlı bir kadın, otobüsün altında kaldı.

El frenini çekmeyi unutan şoför yaşlı kadını ezdi İZLE

KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Otobüs, sürücünün müdahale etmesi sonucu durduruldu ve yaşlı kadın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaşlı kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ve çocuğun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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