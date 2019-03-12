EGO otobüsü ticariye çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Ankara Etimesgut'taki Ahi Mesud Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü, önüne kontrolsüz şekilde çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araca çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek sitenin içerisine girdi. Meydana gelen kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Durumları ağır olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza kameralara yansıdı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da EGO otobüsü ticariye çarptı ViDEO