taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7496
Euro
6.378
Altın
1475.15
Borsa
107701.32
Gram Altın
272.797
Bitcoin
41686.21

Otobüse çarpıp kaçan aracın şoförü, bu kez kamyona çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde, önce yolcu otobüsüne arkadan çarpıp kaçarken bu sefer de kamyonla çarpışan ve kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü yakalandı.

İHA | 05.12.2019 - 03:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

manisa kaza

İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali D. (75) idaresindeki 03 LP 363 plakalı otomobil, Hisarkapı Kavşağı’nda kırmızı ışıkta beklemekte olan 06 BIM 887 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

KAZADAN KAÇARKEN YİNE KAZA YAPTI

Maddi hasara yol açan kazadan kaçmak isteyen 03 LP 363 plakalı otomobil, İzmir istikametine seyrettiği sırada, ilçe merkezinden çıkarak D300 karayoluna bağlanmak isteyen 43 PE 712 plakalı kamyonla çarpıştı. Her iki kaza yerinden de kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, o sırada devriye atan polislerin dikkatini çekerek durduruldu.

2 KİŞİ YARALANDI

Hurdaya dönen araç içerisinden polislerin yardımıyla indirilen araç sürücüsü Ali D. ve yanında yolcu olarak bulunan Ali D.’nin (44) yaralı olduğunun görülmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYON ŞOFÖRÜ DE KAÇTI

Öte yandan, kavşakta yolcu otobüsüne çarpıp kaçmaya çalışan otomobille çarpışan 43 PE 712 plakalı kamyon da olay yerinden kaçtı. Ayrıca, kaza yerini terk eden kamyon sürücüsü, kaçarken plakayı olay yerinde düşürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Manisa’da ilginç kaza -1

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

7
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

40
Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler grev yaptı

Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler grev yaptı

22
İstanbul'a 10 ayda 12 milyondan fazla yabancı turist

İstanbul'a 10 ayda 12 milyondan fazla yabancı turist

8
Şota, Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı

Şota, Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı

3
Trump: O rapor bir şaka

Trump: O rapor bir şaka

1
Kanada'da üniversitede esrar uzmanı yetiştirilecek

Kanada'da üniversitede esrar uzmanı yetiştirilecek

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir