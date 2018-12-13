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Aksaray'da otobüsle minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Servis minibüsü ile servis otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 17 kişiden 1'inin durumu ağır.

İHA | 13.12.2018 - 10:18..
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Kaza, Belediye Arsaları Organize Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde işçi taşıyan Mehmet K. (34) idaresindeki 68 S 0349 plakalı servis otobüsü ile İsmail A. (54) idaresindeki 68 S 0355 plakalı servis minibüsü yoldaki buzlanma sebebiyle çarpıştı.

Kazada, minibüs adeta hurdaya dönerken, minibüste ve otobüste bulunan sürücüler ile birlikte 17 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan E.T’nin (29) durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aksaray'da otobüsle minibüs çarpıştı: 17 yaralı

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