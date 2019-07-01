Otobüslerde unutulan eşyalar açık artırmayla satılacak

Gündelik yaşantımızda en çok toplu taşıma araçlarında bir şeyler unutuyoruz. Telefondan saate, poşetten çantaya bir çok unutulmuş eşya İETT'nin deposunda bir yıl boyunca tutuluyor.

O tutulan eşyalar bekleme süresinin ardından satışa çıkartılıyor.

AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

Vatandaşların İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında unuttuğu ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar, satışa sunulacak.

İETT'den alınan bilgiye göre, otobüsler, duraklar, metro, tramvay, metrobüs araçları ve istasyonlarında unutulan ve yetkililere teslim edilen tüm bulunmuş eşyalar, kayıt altına alınarak muhafaza ediliyor. Sahibi çıkmamış, teslim edilmemiş ve muhafaza süreleri dolmuş tüm bulunmuş eşyalar, ayrıştırılıyor. Kullanılmamış giysi, çanta, kitap, kırtasiye malzemesi türü eşyalar Türk Kızılayı’na bağışlanıyor.

İETT BİNASINDA SATIŞA SUNULACAK