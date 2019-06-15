Otobüste cinsel içerikli video izlerken yakalandı

Yeni fabrikası için Bulgaristan ile Türkiye arasında seçim yapmaya hazırlanan Volkswagen, İzmir'den büyük bir arazi satın aldı.

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Mehmet Çebi hat sanatını anlattı

İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başkanı aynı zamanda bir koleksiyoner olan Çebi, lise döneminden bu yana edebiyata ve sanata olan ilgisi ile tanınıyor.