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Otobüste cinsel içerikli video izlerken yakalandı

Eskişehir’den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen şüpheli, Bilecik’in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.

DHA | 15.06.2019 - 15:18..
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​Eskişehir’den yolcu otobüsüyle Zonguldak'a gitmek için yola çıkan 39 yaşındaki N.Ö., iddiaya göre yolculuk sırasında cep telefondan cinsel içerikli videolar izledi.

KADIN YOLCUYA SARKINTILIK

N.Ö. daha sonra kadın yolculardan birine sarkıntılık etti. Kadının ihbarı üzerine N.Ö., Bilecik’in Bozüyük ilçe otogarında duran otobüste gözaltına alındı. Kadın yolcu, N.Ö.'den şikayetçi oldu.

Otobüste cinsel içerikli video izlerken yakalandı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. elleri önden kelepçeli olarak Bozüyük Adliyesi’ne sevk edildi.

Otobüste cinsel içerikli video izlerken yakalandı

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