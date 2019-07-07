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Otobüste genç kızı taciz eden şüpheli gözaltında

Denizli'de ilçe seferini yapan otobüsteki 18 yaşındaki kızı taciz ettiği ve yolculara bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA | 07.07.2019 - 03:50..
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Kale ilçesi ile Denizli kent merkezi seferini yapan 20 K 2244 plakalı otobüste saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, otobüse alkollü olarak binen A.A. (50), yüksek sesli konuşup yolcuları rahatsız etmeye başladı.

Otobüste genç kızı taciz eden şüpheli gözaltında

GENÇ KIZI TACİZ ETTİ, BIÇAKLA YOLCULARI TEHDİT ETTİ

Ardından sürekli yer değiştiren ve alkol kokan A.A. ile otobüse binen öğrenciler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre A.A., tartışmada kız öğrencilerden Ş.E.’yi (18) elle taciz etti. A.A., sonrasında cebinden çıkardığı bıçağı yolculara gösterip diğer cebine koydu. Durum jandarma ekiplerine bildirildi.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Otobüsü Cankurtaran mevkisinde kısa sürede durduran jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli A.A.’yı karakola götürdü. Ş.E. ise yanındaki bir yakını ile karakola gidip A.A.’dan şikayet oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüste genç kızı taciz eden şüpheli gözaltında




Otobüste genç kızı taciz eden şüpheli gözaltında

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