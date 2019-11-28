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Otobüste kalp krizi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da yolculuk yaptığı halk otobüsünde fenalaşıp kalp krizi geçiren Erdal K. isimli vatandaşı, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

İHA | 28.11.2019 - 16:16..
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Adıyaman Belediyesi'ne ailt halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Erdal K. isimli vatandaş, oturduğu koltukta aniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve bayılan adamı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e bilgi verdi.

Koltukta baygın şekilde duran şahıs koltuktan düşmek üzereyken yanındaki yolcu tarafından, son anda tutularak hafif şekilde yere bırakıldı.

Otobüste kalp krizi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı VİDEO

HAYATINI KURTARDILAR

Atatürk Bulvarı adliye binası önünde ilerleyen plakalı otobüsünün şoförü Zeynal Abidin Öztekin, diğer yolcularında uyarısıyla otobüsü hiçbir durakta durdurmadan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine sürdü.
Hasta vatandaş burada sağlık ekiplerine teslim edilirken, hasta şahsın hayatı kurtarıldı.

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