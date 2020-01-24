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Otobüste kalp krizi geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi

Aksaray'da belediye otobüsünde fenalaşarak kalp krizi geçiren yolcu, otobüs şoförü Hakan Batak tarafından hastaneye götürüldü.

İHA | 24.01.2020 - 16:11..
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Aksaray'da Büyük Bölcek Caddesi'nde, TOKİ-Sanayi seferini yapan Hakan Batak yönetimindeki otobüste, ismi açıklanmayan bir yolcu aniden fenalaştı.

ŞOFÖR YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Yolcunun kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine otobüs şoförü Hakan Batak güzergahın dışına çıkarak yolcuyu Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan yolcunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Aksaray'da otobüste kalp krizi geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi

''DÖRTLÜLERİ YAKTIM, DİREKT HASTANEYE GÖTÜRDÜM''

Otobüs şoförü Hakan Batak, “Pazartesi günü saat 12 civarında beyefendinin birisi arkada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği esnada bir bayan yardımcı oldu. Dörtlüleri yaktım, farları yaktım ve direkt hastaneye gittim. Hastaneye gittim, acilin önünde indirdim. Durumu iyiymiş. Çıkarken beni sormuş. O şoföre çok çok selam söyleyin, teşekkür ederim demiş ve gitmiş evine.” dedi.

Otobüste kalp krizi geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi


Otobüste kalp krizi geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi


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