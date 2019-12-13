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Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası

İstanbul'da özel halk otobüsünde uyuyan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA | 13.12.2019 - 11:21..
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İstanbul Silivri'den Avcılar istikametine devam eden özel halk otobüsünde uyuyan bir kadın, iddiaya göre el ile taciz edildi.

Durumu fark eden kadın tepki gösterince, otobüs bir anda karıştı.

Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası

GÖZALTINA ALINDI

Otobüs şoförü, kapıları kapatıp polise haber verdi. Olay yerine polis gelene kadar da otobüsün kapıları açılmadı. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Gözaltı sırasında şüpheliye yaklaşan vatandaşlar, yumruklar salladı. Şüpheli, polisin kontrolünde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da otobüste uyuyan kadına taciz iddiası ViDEO

"BÖYLE İNSANLAR YAŞAMASIN"

Olayın müştekisi kadın ise konuyla ilgili konuşmak istemezken şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Olay sonrası konuşan İsmail Korkmaz isimli vatandaş, "Otobüsün durduğunu gördüm, hırsızlık sandım. O yüzden biraz bekledim, polisi çağırmaya gittim. 'Ne oldu' dedim, 'taciz' dediler. Bilseydim en başta girerdim, linç ederdim. Böyle insanlar yaşamasın, herkesin çoluğu çocuğu var." dedi.

Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası

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