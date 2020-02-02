İstanbul Ataşehir'de, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün içerisinde, 2 yaşlı yolcu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.
Tartışma ile başlayan kavga hakaretler ile büyüdü.
VATANDAŞ GÜÇLÜKLE AYIRDI
Yaşlı yolcular birbirinin üzerine yürümeye çalışırken, devreye diğer yolcular girerek kavgayı ayırdı. Tansiyon kısa süreli büyüse de yolcuların devreye girmesiyle otobüs seferi normale döndü.
Tartışan 2 yaşlı yolcu daha sonra tobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı.
Ataşehir’de otobüste yaşlıların kavgası ViDEO