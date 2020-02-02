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Otobüste yaşlıların kavgası

Ataşehir’de seyir halinde olan halk otobüsünde bulunan iki yaşlı yolcu arasında yaşanan küfür ve hakaret dolu kavgayı, vatandaşlar ayırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.

İHA | 02.02.2020 - 10:06..
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İstanbul Ataşehir'de, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün içerisinde, 2 yaşlı yolcu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Tartışma ile başlayan kavga hakaretler ile büyüdü.

VATANDAŞ GÜÇLÜKLE AYIRDI

Yaşlı yolcular birbirinin üzerine yürümeye çalışırken, devreye diğer yolcular girerek kavgayı ayırdı. Tansiyon kısa süreli büyüse de yolcuların devreye girmesiyle otobüs seferi normale döndü.

Tartışan 2 yaşlı yolcu daha sonra tobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı.

Ataşehir’de otobüste yaşlıların kavgası ViDEO

Otobüste yaşlıların kavgası

Otobüste yaşlıların kavgası

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