Otobüsten karantinaya: Yolcular ihbar etti

Irak'ta işçi olarak çalışan Türk vatandaşı 3 kişi, kara yolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp, Ankara'ya gitmek için otobüse bindi.

Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için Adana Merkez Otogarı'nda durdu.

İHBAR GELİNCE KARANTİNAYA ALINDILAR

Bu arada 3 kişi, yolcuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi.

Yapılan kontrollerde 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.

KARANTİNADAN KAÇTI

Konya Seydişehir Devlet Hastanesi'ne dün grip şikayetiyle gelen Irak'ta asansör işi yapan E.B., iddiaya göre, 'koronavirüs' nedeniyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmak istenince hastaneden kaçtı.

Bir süre önce Irak'tan döndüğü öğrenilen E.B., polis tarafından yakalanarak, eşi ve çocuğu ile hastaneye getirildi.

Burada yapılan kontroller sonrası herhangi bir bulguya rastlanmayan E.B., eşi ve çocuğu taburcu edildi.

KIZINI HASTANEDEN KAÇIRDI

Almanya’dan 12 gün önce Düzce’nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada, babası Ü.F. tarafından kaçırıldı.

Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı. Tedavisi yapılan kızın, koronavirüs testi negatif çıktı.