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Otobüsten kardeşini zorla indiren ağabey tutuklandı

Aksaray’da kız kardeşini ailesi ile birlikte döverek otobüsten indiren ağabey tutuklanırken, diğer 5 aile ferdi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İHA | 22.06.2019 - 09:37..
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Geçtiğimiz günlerde Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün önü, 06 BFJ 470 plakalı bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen kişilerden biri, kız kardeşi Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi.

POLİS KOVALAMACA SONUNDA YAKALADI

Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen ağabey, zorla otomobile bindirdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, ağabey ve yanındaki zanlıları gözaltına aldı.

Aksaray'da kadın yolcu zorla kaçırıldı İZLE

AĞABEY TUTUKLANDI

Kız kardeşini seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

Otobüsten kardeşini zorla indiren ağabey tutuklandı

DİĞERLERİ SERBEST KALDI

Diğer ağabey S.Ç., abla S.E., enişte E.E., yenge M.Ç. ve eş İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüsten kardeşini zorla indiren ağabey tutuklandı

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