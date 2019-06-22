Otobüsten kardeşini zorla indiren ağabey tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün önü, 06 BFJ 470 plakalı bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen kişilerden biri, kız kardeşi Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi.

POLİS KOVALAMACA SONUNDA YAKALADI

Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen ağabey, zorla otomobile bindirdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, ağabey ve yanındaki zanlıları gözaltına aldı.

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AĞABEY TUTUKLANDI

Kız kardeşini seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

DİĞERLERİ SERBEST KALDI

Diğer ağabey S.Ç., abla S.E., enişte E.E., yenge M.Ç. ve eş İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.