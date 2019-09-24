Otobüsün altında kalan adam metrelerce sürüklendi

Bandırma İnönü Caddesi’nde meydana gelen kaza, neredeyse bir kişinin ölümüne neden oluyordu.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Konaktur-Adliye seferini yapmakta olan M.G. idaresindeki otobüs, yolun karşı tarafına geçmek isterken B.K. adlı vatandaşı altına alarak metrelerce sürükledi.
Çevredeki vatandaşların otobüs şoförünü uyarmak için seslenmesi ile bir süre sonra duran otobüsün altındaki B.K.’nin, yaralandığı görüldü.
YARALI HALDE HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kaza yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, kriko marifetiyle aracı kaldırarak B.K.’yi otobüsün altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı vatandaş, 112 Acil Servis ambulansı ile Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.