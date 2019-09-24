Otobüsün altında kalan adam metrelerce sürüklendi

Dinar ilçesinde bir tarım arazisinde, 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğine ulaşan bir yarık oluştu.

Köy meydanında gerçekleşen sünnet düğününde erotik figürlerle dans eden kadın ve düğün sahibi aile hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

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Yargıtay: FETÖ ile mücadelede kararlı duruş etkilenmeyecek

Yargıtay, "FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" şeklinde bir açıklama yaptı.