Otobüsün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı

İstanbul E-5 Karayolu Kozyatağı mevkisinde lüks otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü, içi yolcu dolu olan otobüsün kendisini yolda sıkıştırdığını iddia ederek, otobüsü takip etmeye başladı.
İddiaya göre otobüsü kilometrelerce takip eden sürücü, lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı.
TARTIŞMAYA BAŞLADI
Aracından inen kadın, bir yandan telefonla polisi ararken bir yandan da otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Kadın sürücü, otobüs şoförüyle tartışırken, otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek kadına karşı çıktılar.
Kadın sürücü E-5 karayolunda otobüsünün önünü kesti İZLE
YOLCULARDAN ŞOFÖRE DESTEK
Aynı zamanda şoförün kadın sürücüyü sıkıştırmadığını belirten yolcular, otobüs şoförüne destek oldu. Otobüs şoförü, daha sonra gaza basarak yoluna devam etti, böylece kavga sonlanmış oldu.