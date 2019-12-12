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Otobüsün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı

E-5 Karayolu'nda ilerleyen kadın sürücü, otobüs şoförünün kendisini sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü kilometrelerce takip etti. Kadın, lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip, yolu kapattı.

İHA | 12.12.2019 - 09:50..
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Otobüsün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı

İstanbul E-5 Karayolu Kozyatağı mevkisinde lüks otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü, içi yolcu dolu olan otobüsün kendisini yolda sıkıştırdığını iddia ederek, otobüsü takip etmeye başladı.

İddiaya göre otobüsü kilometrelerce takip eden sürücü, lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı.

TARTIŞMAYA BAŞLADI

Aracından inen kadın, bir yandan telefonla polisi ararken bir yandan da otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Kadın sürücü, otobüs şoförüyle tartışırken, otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek kadına karşı çıktılar.

Kadın sürücü E-5 karayolunda otobüsünün önünü kesti İZLE

YOLCULARDAN ŞOFÖRE DESTEK

Aynı zamanda şoförün kadın sürücüyü sıkıştırmadığını belirten yolcular, otobüs şoförüne destek oldu. Otobüs şoförü, daha sonra gaza basarak yoluna devam etti, böylece kavga sonlanmış oldu.

Otobüsün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı

Otobüsün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı

Otobüsün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı

Otobüsün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı

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