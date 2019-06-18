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Otobüsün üzerinde seyahat eden 30 öğrenci yere düştü

Hindistan’da otobüsün üstüne çıkan bir grup öğrenci, şoförün ani fren yapmasıyla otobüsün üstünden düşerek bir anda asfalt zemine savruldu.

İHA | 18.06.2019 - 13:00..
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Hindistan’ın Chennai şehrinde, “Otobüs Günü"nde en az 30 öğrenci kutlama yapmak için bir otobüsün üzerinde seyahat ederek ölüme davetiye çıkardı.

Otobüs ilerlerken sloganlar atan öğrenciler şoförün fren yapmasıyla bir anda kendilerini yerde buldu. Onlarca kişi aynı anda asfalt zemine savruldu.

20'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekiler, otobüsün altına sıkışanların yardımına koştu. Kendilerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye atan en az 20 üniversite öğrencisi olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Otobüsün üzerinde seyahat eden 30 öğrenci yere düştü VİDEO

Otobüsün üzerinde seyahat eden 30 öğrenci yere düştü

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