Otobüsün yolunu kesen sürücüye ceza kesildi

Kadıköy D-100 Karayolunda iki hafta önce otomobil sürücüsü E.M. isimli kadın, İETT şoförünün otobüsle aracını sıkıştırdığını iddia ederek yolunu kesmişti.

Yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o görüntüler çok konuşulmuştu. Görüntüler sonrası harekete geçen polis, sürü

POLİS CEZAYI KESTİ

Otomobilin plakasını tespit eden Trafik Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri E.M. adlı kadın sürücüye ulaştı. Polis ekipleri, kadın sürücüye "Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek" ve "Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak" gerekçesiyle toplam 596 lira ceza kesti.

Otobüsün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı