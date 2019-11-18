Otogar hırsızı müşterilere bilet satmaya çalıştı

Esenler Otogarı'nda bir firmanın yazıhanesine gelen hırsız, görevliye kendini muavin olarak tanıttı.

MÜŞTERİLERE BİLET SATMAYA ÇALIŞTI

Otobüs beklediğini söyleyen ve görevlinin otobüsleri kontrol etmek için dışarı çıktığı anlarda satış yapılan bankolara yönelen hırsız, çekmeceleri ve kasayı kontrol etti. Görevlinin dışarı çıktığı anlardan birinde dikkat çekmemek için, gelen müşterilere bilet satmaya bile çalıştı.

Otogarda 'pes' dedirten hırsızlık VİDEO

11 BİN LİRA ÇALDI

Kasadan aldığı 11 bin lirayla kaybolan hırsızın rahat tavırları, güvenlik kameralarına yansıdı.

''BÖYLESİNE PES DİYORUM''

Olayla ilgili güvenlik görüntülerini izlediklerinde ise çok şaşırdıklarını dile getiren iş firma görevlisi, şahsın kendini görevli gibi tanıtıp bilet bile satmaya kalktığını belirtti. Görevli, "Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Sabahın 4 buçuğunda geliyor ve hırsızlık yapıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir. Ama inanıyorum ki polisimiz bu kişiyi yakalayacaktır." diye konuştu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



