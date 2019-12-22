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Otogar tuvaletinde silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

AYDIN’ın Söke ilçesindeki otogarda, tuvalet işletmecisi ile husumetlileri arasında .ıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 22.12.2019 - 08:01..
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Hüseyin Mecu (22) ve Ferit Can Şimşek (23), yanlarına arkadaşlarını da alarak otomobille sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'ndeki tartıştıkları tuvalet işletmecisi Yüksel Demir’in (21) yanına geldi.

Üç kişi arasında önce yaşanan kavganın ardından kavga çıktı. İki tarafın da tabancalarına çekmesi üzerine çatışma çıktı. Olayda Yüksel Demir, Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otogar tuvaletinde silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ferit Can Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Demir, Hüseyin Mecu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, yakınları ise hastaneye akın etti.

Otogar tuvaletinde silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmayla 10 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı düşünülen 2 tabanca da ele geçirildi.

Otogar tuvaletinde silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

Otogar tuvaletinde silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

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