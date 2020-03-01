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Otogarda mülteci yoğunluğu

Türkiye’den Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenler bugün de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti.

İHA | 01.03.2020 - 12:27..
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Sınır kapılarının mültecilere açılmasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerindeki mülteciler Avrupa’ya gitmek için harekete geçti.

Yunanistan ve Bulgaristan’a gidip oradan Avrupa’ya geçme hayali kuran mülteciler bugün de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Suriyeli, Cezayirli, Faslı ve Afganistanlı mülteciler Avrupa’ya ulaşmak için sabahın ilk saatlerinden itibaren otogarda bekleyişlerini sürdürdü.

Otogarda mülteci yoğunluğu

Mülteciler oluşan yoğunluktan dolayı Edirne araçlarına binebilmek için otobüs firmalarının bekleme salonlarında yerlerde oturarak bekledi. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan mülteciler otobüs biletlerini aldıktan sonra Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle Edirne’ye doğru yola çıktı.

“SURİYELİLER ‘BİZ GEÇTİK’ DEDİLER, ŞİMDİ YUNANİSTAN’DALAR”

Suriye’den 8 yıl önce Türkiye’ye geldiğini söyleyen Bekir, “2012’de geldik, 8 yıldır Türkiye’deyiz. Antalya, Adana ve İzmir’de yaşadık. İşe göre gezdik. Şimdi gidiyoruz. Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Türkiye’den bize sınırları açtılar çok yardımcı oldular. Şimdi Edirne’ye gidiyoruz. Oradan sınırdan geçene kadar. Geçen arkadaşlarımız var bize öyle dediler. Bir arkadaşlar konuştum ben. O bana ‘Ben dün gece geçtim’ dedi. Biz de Antalya’dan bindik geldik. Suriyeliler ‘Biz geçtik’ dediler. Şimdi Yunanistan’dalar. O yüzden biz de geldik.” dedi.

Otogarda mülteci yoğunluğu

Otogarda mülteci yoğunluğu

Otogarda mülteci yoğunluğu

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