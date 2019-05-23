Otogarda tuvalet kavgası

Antalya otogarında tuvalet yüzünden kavga meydana geldi.

Ferhan Taştekin isimli bir şahıs, otogar bahçesinde küçük tuvaletini yapmaya başladı. Durumu fark eden otogarın teknik personeli kendisini uyardı.

Alkollü olduğu ileri sürülen Taştekin, iddiaya göre uyarılara hakaretle karşılık verdi. Bunun üzerine başlayan tartışma ardından arbedeye döndü. Haber verilen otogarın özel güvenlik görevlileri ve amirleri olay yerine gelmesinin ardından Taştekin hakkında “hayasızca harekette bulunmak” iddiasıyla polise teslim edilmek istendi.

Cep telefonunu kaydetmeye başladı Bu sırada Taştekin cep telefonuyla kayıt yapmaya başlayıp, “Arkadaki kalabalığı görüyorsunuz. Beyaz gömlekli, amirim, beni almakla tehdit eden diğer ağabeyciğiniz! Bak, telefonuna bakıyor! Gel abi kendini tanıt sen bir bana” diyerek güvenlik görevlilerinin kendilerini kameraya tanıtmalarını isteyip tahrik etti.

"BENİ LİNÇ EDİYORLAR"

Buna sinirlenen güvenlik görevlileri de Taştekin'e müdahalede bulunmak istedi ancak Taştekin bir anda kaçmaya başladı. Kaçarken “Bakın nasıl vuruyorlar… Beni linç ediyorlar” diyen Taştekin, bir süre sonra ise güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yakalama anında da arbede yaşandı.

Güvenliklere küfür etti Şahıs o anda polise teslim edilmek istendiğini, özel güvenlik görevlileri de kendisini zaten polise teslim edeceklerini söyledi. Otogarın içindeki polis noktasına götürülen şahıs ile 4 güvenlik görevlisi karşılıklı olarak birbirinden şikâyetçi oldu. Şahıs kamera kayıttayken, kendisini polise teslim etmeye götüren güvenlik görevlisine diğer güvenlik görevlilerini göstererek birkaç kez “Sen Müslüman çocuğusun" dediği, diğer güvenlik görevlileri için ise küfür ettiği görüldü.