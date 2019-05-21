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Otokrasi nedir

Otokrasi, monarşi yönetim biçimin bir başka çeşididir. İktidarın tek bir merkezde toplandığı rejimlere denir.

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Tarih boyunca monarşi ve farklı yönetim biçimleriyle yönetilen devletler olmuştur. Günümüzde bile hala farklılık kazanmaktadır. Özellikle, demokrasinin olmadığı ülkelerde otokrasi baş gösterir.

Dünya siyasi tarihi pek çok devrime, yeniliğe tanıklık etmiştir. Demokrasi, monarşi, otokrasi, cumhuriyet, başkanlık gibi farklı yönetim modelleri oluşturulmuştur.

TEK KİŞİNİN YÖNETİMİ

Despot ve demokrasi kültürünüğn olmadığı Uzak Doğu, Afrika, Latin Amerika Orta Doğu, Asya ülkelerinden otokrasiye rastlamak mümkün.

Henedanın babadan oğula geçtiği, bütün yönetimin tek elde toplandığı bu rejimler, varlığını günümüzde bile sürdürmektedir.

Otokrasi nedir

YÜCE İKTİDAR

Otokrasi, kelime anlamı olarak yüce iktidarın sadece bir kişinin elinde olmasıdır. Bunlar ne uluslararası yasalara ne de ülkenin kendi siyasi mekanizmasına tabi değillerdir.

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