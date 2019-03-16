Otomobil ağaca çarptı, hurdaya döndü

Erzincan Fevzipaşa Caddesi'nde 36 yaşındaki İsmail Demir yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, bölgeye yakın bir iş yerinn güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, bir anda kayarak kaldırımın kenarındaki ağaca hızla çarpıyor. Toz ve dumanların yükseldiği otomobil, saniyeler içinde hurdaya dönüyor.

Otomobilin kaldırımdaki ağaca çarptığı kaza İZLE

Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Demir, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu çıkartılarak, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.