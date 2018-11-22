taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2928
Euro
6.0565
Altın
1228.75
Borsa
92475.1
Gram Altın
209.562

Otomobil altında kalan köpeği sokak köpekleri kurtardı

İstanbul'da otopark girişinde yatan köpeği bir otomobil ezdi. Ezilen köpeğin imdadına ise yine sokak köpekleri yetişti.

İHA | 22.11.2018 - 11:50..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Köpeği ezen araç bir müddet köpek üzerinde dururken aynı yerde bulunan köpeğin arkadaşları bir an olsun başından ayrılmadı. Talihsiz köpeğin arkadaşları tarafından kurtarıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobil altında kalan köpeği sokak köpekleri kurtardı İZLE

KÖPEĞİN ÜZERİNDE DURDU

Olay, geçtiğimiz günlerse Eyüpsultan Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevrede bulunan esnaf ve hayvanseverler tarafından beslenen 'Kara' isimli köpek kapalı bir otoparkın girişinde yatıyordu. Otoparka girmek isteyen bir araç yatan köpeğin üzerine doğru geldi. Yatan köpeği ezen araç bir müddet köpeğin üzerinde durdu.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Araç altında kalan köpeği gören çevredeki köpekler de havlayarak adeta yardım istedi. Köpek araç altından çıkarılana kadar diğer köpekler başının ucundan ayrılmadı. O anlar ise bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Otomobil altında kalan köpeği sokak köpekleri kurtardı

"KÖPEĞİ EZEN KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPACAĞIZ"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan SOHAYKO Derneği Başkanı E. Yasin Yılmaz, "Köpek kazadan sonra 4 gün boyunca ortalıkta görünmedi. Bulunduğunda tedavi altına alınıp ameliyat edildi. Köpeği ezen kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Sorumluluk sahibi olmayan kişilerin verdiği bu zararlar hayvanseverlerin cebinden çıkıyor. Bu tür olaylar yüzünden yüzlerce kedi ve köpek telef oluyor ya da sakat kalıyor." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osmaniye'de iş güvenliği

Osmaniye'de iş güvenliği

138
Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

62
İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

109
Almanya'da 'Seküler İslam Girişimi' kuruldu

Almanya'da 'Seküler İslam Girişimi' kuruldu

107
Muharrem İnce'nin adaylık şartı

Muharrem İnce'nin adaylık şartı

95
Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

27
Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

480
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir