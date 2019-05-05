Otomobil anne ve 3 çocuğuna çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir sürücünün yayaya yol vermemesi üzerine kaza meydana geldi.

32 yaşındaki Nimet B. isimli kadına, yanında bulunan 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istediği sırada Recep D. yönetimindeki otomobil çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada, Nimet B. ve isimleri öğrenilemeyen çocukları yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Recep D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.















