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Otomobil anne ve 3 çocuğuna çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 3 çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

DHA | 05.05.2019 - 16:02..
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir sürücünün yayaya yol vermemesi üzerine kaza meydana geldi.

32 yaşındaki Nimet B. isimli kadına, yanında bulunan 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istediği sırada Recep D. yönetimindeki otomobil çarptı.

Otomobil anne ve 3 çocuğuna çarptı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada, Nimet B. ve isimleri öğrenilemeyen çocukları yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Recep D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil anne ve 3 çocuğuna çarptı

Otomobil anne ve 3 çocuğuna çarptı

Otomobil anne ve 3 çocuğuna çarptı


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