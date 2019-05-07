Otomobil arazöze çarptı: Baba ve oğlu öldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kaza meydana geldi.

İbrahim Kızıltaş yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki Antakya Orman Müdürlüğü'ne ait arazöze çarptı.Kazada otomobil hurdaya dönerken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün oğlu Veysel Kızıltaş'ın yaşamını yitirdiği saptandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan İbrahim Kızıltaş ise kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Veysel Kızıltaş'ın cenazesi ise yapılan incelemelerinin ardından Hassa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

























