taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1483
Euro
6.8813
Altın
1282.01
Borsa
91468.48
Gram Altın
253.235

Otomobil arazöze çarptı: Baba ve oğlu öldü

Park halindeki arazöze çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

DHA | 07.05.2019 - 15:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kaza meydana geldi.

İbrahim Kızıltaş yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki Antakya Orman Müdürlüğü'ne ait arazöze çarptı.Kazada otomobil hurdaya dönerken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün oğlu Veysel Kızıltaş'ın yaşamını yitirdiği saptandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan İbrahim Kızıltaş ise kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Veysel Kızıltaş'ın cenazesi ise yapılan incelemelerinin ardından Hassa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otomobil arazöze çarptı: Baba ve oğlu öldü

Otomobil arazöze çarptı: Baba ve oğlu öldü

Otomobil arazöze çarptı: Baba ve oğlu öldü

Otomobil arazöze çarptı: Baba ve oğlu öldü

Otomobil arazöze çarptı: Baba ve oğlu öldü

Otomobil arazöze çarptı: Baba ve oğlu öldü

Otomobil arazöze çarptı: Baba ve oğlu öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

1249
AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

540
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

1791
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TC göndermesi

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TC göndermesi

723
Meral Akşener YSK kararını yorumladı

Meral Akşener YSK kararını yorumladı

1187
Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

1254
Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

575
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir