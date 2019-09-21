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Otomobil ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İHA | 21.09.2019 - 08:48..
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Antalya-Afyonkarahisar karayolunun Sandıklı girişinde Hüseyin Kekeç idaresindeki 26 NH 083 otomobil, önüne çıkan ata çarptıktan sonra orta refüjden geçerek yolun karşısına geçti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Kekeç olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Cemile Kekeç ve kızı Beyza Nur Karakum yaralandı.

Otomobil ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YARALILARIN HASTANEDE TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kekeç’in cenazesi Savcılık incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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