Otomobil ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Vinç kazasında 4 aydır tutuklu olan operatör tahliye oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor

Erdoğan, BM Genel Kurulu toplantısı vesilesiyle ABD’ye gidiyor. Mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok sorunu masaya yatıracak.