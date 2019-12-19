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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 19.12.2019 - 06:09..
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Eskişehir-Ankara karayolunda, Feyzi Dereli idaresindeki 26 ABP 063 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine yandan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ikiye katlanan aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtaran itfaiye ekipleri sağlık personeline teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı Feyzi Dereli’yi tüm müdahaleye rağmen kurtaramadı. Sürücünün cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

"DİREK DÜŞÜNCE DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"

Kazanın şahitlerinden Mustafa Yücel isimli vatandaş yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Şeker köprüsünden geliyordum. Önüme direk düştü. Anlamadım ne olduğunu. Deprem mi oluyor ne oluyor dedim. Arabanın ön panjura vurdu direk. Allah’tan yavaş geliyordum. Üstüme düşecekti herhalde. İnince bir baktım araba direğe sarmış. İçeri baktım ağızdan ve kulaktan kan geliyordu. Direk yerinden çıktı. Ben onu anlamadım. Ne kadar hızla gidiyordu artık, nasıl oldu bilmiyorum. Alkol yani bu, alkollü araca kimse binmesin. Arabayı görünce hemen durduk. Baktık 1 kişi vardı. Camdan fırlayan var mı diye baktık. Adam içerideydi. Nabız atıyor mu diye baktılar başta atıyordu. Sonra vefat etti. Alkolle lütfen kimse araç kullanmasın"

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

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