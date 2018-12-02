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Otomobil bahçe duvarına çarptı

Plakası bilinemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bahçe duvarına çarptı.

İHA | 02.12.2018 - 14:34..
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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

BİR ANDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yukarısöğütlü Köyü yakınlarında H.P idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir ikametin bahçe duvarına çarptı.

Otomobil bahçe duvarına çarptı

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü H.P ile otomobilde bulunan Z.H yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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