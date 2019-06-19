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Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA | 19.06.2019 - 18:35..
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Çorum’un Kargı ilçesinde İstanbul Samsun D-100 karayolu Beygircioğlu Kavşağı’nda kaza meydana geldi.

İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan M.N.G. yönetimindeki otomobil, Beygircioğlu Kavşağına geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncusu kontrolden çıkarak yolun orta kısmında bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Z.G., A.A.G. ve E.N.G. yaralandı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Olay yerine Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi ve Hacıhamza 112 istasyonundan ambulanslar sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

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