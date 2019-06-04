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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

DHA | 04.06.2019 - 21:50..
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Düzce'de akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde kaza meydana geldi.

Ankara istikametine giden Öznur Emanetoğlu idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerleri parçalayarak refüjde duran otomobilin motoru, çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak 10 metre uzağa fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.

ARAÇTA BİR ÇOCUĞUN BULUNMA İHTİMALİ VAR

Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Öznur Emanetoğlu ile araçta bulunan Murat Emanetoğlu'nun (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olduğunu fark eden ekipler, otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı aracın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesini istedi. Ekipler vincin olay yerine gelmesini bekliyor.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

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