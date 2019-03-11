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Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

Bir aracın kontrolden çıkarak belediye temizlik aracına çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

DHA | 11.03.2019 - 04:42..
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Gökhan Yaman yönetimindeki hafif ticari araç, Celal Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametine seyir halindeyken Yüksek Hızlı Tren (YHT) önündeki alt geçitte sürücünün kontrolünden çıkarak, yol temizliği yapan Mehmet Salih Aslan kontrolündeki belediye aracına çarptı.

Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

1'İ AĞIR 2 YARALI

Gökhan Yaman ile aynı araçta bulunan Zeynep Yıldız (32) hurda yığınına dönen hafif ticari aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Yaman ile hafif yaralı Yıldız'ı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak alt geçidi araç trafiğine kapattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü şekilde araç trafiğine açıldı. Ağır yaralanan Yaman'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

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