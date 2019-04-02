Otomobil benzin dökülerek kundaklandı

Çin'de, banka olduğu tahmin edilen yere elinde satırla dalan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahsa, bankada bulunan yaşlı bir adam müdahale etti.

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Pompalı tüfekli Rus drone'u

Savaş için özel araçlar üreten Rus bir firma, bu kez pompalı tüfeği olan bir drone üretti.