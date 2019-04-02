taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.57235
Euro
6.2598
Altın
1289.455
Borsa
94101.28
Gram Altın
230.429

Otomobil benzin dökülerek kundaklandı

Adana’da kimliği belirlenemeyen 2 kişi park halindeki bir otomobile benzin dökerek kundaklamak istedi.

İHA | 02.04.2019 - 08:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde kimliği belirnemeyen 2 kişi, Hayrettin Kızılçınar’a ait 01 KM 257 plakalı otomobile benzin dökerek aleve verdi.

ARACI SAHİBİ KURTARDI

Kızılçınar durumu fark edince, hemen aracının yanına koştu. Şahıslar ise hızla olay yerinden kaçtı. Kızılçınar, kovayla otomobilinin üzerine su dökerek yangının büyümesi önledi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Otomobil benzin dökülerek kundaklandı

POLİS ŞAHISLARI ARIYOR

Kızılçınar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından kundaklamayı gerçekleştiren 2 kişinin kimliği tespit etme çalışması başlattı.

Otomobil benzin dökülerek kundaklandı

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

13
Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

140
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

85
CHP: Demokrasiye güven tazeledik

CHP: Demokrasiye güven tazeledik

191
Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

9
Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

90
Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir