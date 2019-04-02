Otomobil benzin dökülerek kundaklandı

Adana'nın Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde kimliği belirnemeyen 2 kişi, Hayrettin Kızılçınar’a ait 01 KM 257 plakalı otomobile benzin dökerek aleve verdi.
ARACI SAHİBİ KURTARDI
Kızılçınar durumu fark edince, hemen aracının yanına koştu. Şahıslar ise hızla olay yerinden kaçtı. Kızılçınar, kovayla otomobilinin üzerine su dökerek yangının büyümesi önledi. Araçta maddi hasar meydana geldi.
POLİS ŞAHISLARI ARIYOR
Kızılçınar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından kundaklamayı gerçekleştiren 2 kişinin kimliği tespit etme çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.