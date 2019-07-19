Otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı

Asus'un tanıtmaya hazırlandığı oyuncu telefonu ROG Phone 2, kullanıcılara şarj sorunu yaratmayacak büyük bir batarya ile kullanıcılarla buluşacak.

Asus ROG Phone 2, dev bir batarya ile satışa çıkacak

Mersin'de fuhuşa yer ve imkan sağladığı için gözaltına alınan M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Topladığı çayı kamyona yükleyen Rizelinin komik anları

Rize'de çay bahçesindeki çaylarını toplayan kişi çay bezlerini sırtında taşımamak için ilginç bir yöntem deneyerek çaylarını kamyona yükledi. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.