Otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı

Beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü.
2 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI
Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonra beton mikserini kullanan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilip, itfaiye ekiplerinin temizlik çalışması yapması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Beton mikseriyle otomobilin çarpışma anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.