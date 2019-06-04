taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8308
Euro
6.5628
Altın
1322.3
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.114

Otomobil bir anda alev topuna dönüştü

Kırıkkale’de gece saatlerinde Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen LPG’li otomobil ateş topuna dönerek, gece karanlığını aydınlattı. Sürücü ise uzaktan çaresizce aracının yanmasını izledi

İHA | 04.06.2019 - 06:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kırıkkale'de, Ankara otoyolu üzeirnde bir araçta yangın meydana geldi. Aniden meydana gelen yangın geceyi gündüze çevirdi. Yangın öylesine büyüdü ki otomobil bir anda alev topuna dönüştü.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde ilerleyen otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridine park ederek kendini dışarı attı.

Otomobil bir anda alev topuna dönüştü

Hemen itfaiye ekiplerine haber veren çaresiz sürücü aracının yanmasını uzaktan izledi. Kısa sürede büyüyen alevler LPG’li otomobili ateş topuna dönüştürdü. Olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobile müdahale ederek söndürmeyi başardı. Soğutma işlemlerinin ardından otomobilden geriye kalan sadece demir yığını oldu.

Otomobilde çıkan yangından dolayı D-200 Karayolunda araç kuyruğu oluştu. Bir süre trafiğin akışı sağlanamadı. Araç söndürüldükten sonra trafik polislerinin kontrolünde trafiğin akışı yeniden sağlandı. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

91
Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

29
Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

17
Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

13
ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

6
Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama

Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama

2
Binali Yıldırım'dan rakiplerine bayram tebriği

Binali Yıldırım'dan rakiplerine bayram tebriği

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir