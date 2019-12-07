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Otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

Manavgat-Alanya D-400 karayolunda Kamil A.’nın kullandığı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonrası 2 kişi yaralandı.

İHA | 07.12.2019 - 13:44..
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Kızılağaç Yemişli mevkisinde meydana gelen kazada, 2 kişi ciddi bir şekilde yaralanarak hastaye kaldırıldı

OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI

Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Kamil A .’nın kullandığı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki İsa A.’nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışma sırasında elektrikli bisikletten yol kenarına fırlayan elektrikli bisiklet sürücüsü İsa A. hafif yaralanırken, elektrikli bisiklete çarptıktan sonra yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü Kamil A. ise otomobilden Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.

Otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından Manavgat-Alanya D-400 karayolunun Yemişli mevkisinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

Otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

Otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

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