Otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

Kilis'te, düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünün kutlanması için etkinlikler düzenlendi.

Ahmet Nur Çebi: TFF bize transfer yapamazsınız dedi

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25 bin Suriyeli daha Türkiye sınırına kaçtı

Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.