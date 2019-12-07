Otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

Kızılağaç Yemişli mevkisinde meydana gelen kazada, 2 kişi ciddi bir şekilde yaralanarak hastaye kaldırıldı
OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI
Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Kamil A .’nın kullandığı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki İsa A.’nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Çarpışma sırasında elektrikli bisikletten yol kenarına fırlayan elektrikli bisiklet sürücüsü İsa A. hafif yaralanırken, elektrikli bisiklete çarptıktan sonra yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü Kamil A. ise otomobilden Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazanın ardından Manavgat-Alanya D-400 karayolunun Yemişli mevkisinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.