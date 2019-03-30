Otomobil, çarptığı güvenlik görevlisini ağır yaraladı

Referandumdan evet çıkması durumunda şirketi kapatacağını söyleyen Kenan Özkiraz, 31 Mart öncesi yaptığı anketle yeniden karşımızda.

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Fırında ekmek yaparken evi yandı

Balıkesir’de bir evde çıkan yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.