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Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda kontrolden çıkan otomobil, önce tırdan inen şoföre çarptı, ardından 30 metre aşağıdaki araziye uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA | 17.04.2019 - 10:51..
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Gaziantep'ten Şanlıurfa Balıklıgöl'e gitmek için yola çıkan Coşkun D. (46) idaresindeki otomobil, sabah saat 06.30 sıralarında Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun  7'nci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı

35 METREDEN AŞAĞIYA UÇTU

Menfezin üzerine çıkan otomobil, bir süre menfezde ilerledi. Yaklaşık 110 metre ileride park halinde bulunan 63 AJ 591 plakalı tıra çarpmaktan son anda kurtulan otomobil, tırın hemen yanında bulunan tır şoförü Hüseyin Çelik'e (53) çarptı. Yaklaşık 35 metreden aşağıya uçan otomobil, arazide bulunan kanala çarparak durabildi.

Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı

YARALILARA ACİL SERVİS MÜDAHALE ETTİ

Kazada, otomobil sürücüsünün kayınvalidesi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Ayşe Atasayar öldü. Tır şoförü, otomobil sürücüsü ve eşi Hacer D. (43) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde ölen Ayşe Atasayar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın yaşandığı otoyolda ise trafik kontrollü olarak sağlandı.

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